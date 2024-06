Núbia Oliiver grava novo programa de TV na Argentina

Recentemente, a modelo e atriz Núbia Oliiver esteve em Buenos Aires, Argentina, para gravar um novo programa de TV, cujos detalhes ainda não podem ser divulgados. Durante sua estadia, Núbia aproveitou para explorar a cidade e desfrutar das diversas atrações que a capital argentina oferece.

"Adorei conhecer Buenos Aires. É uma cidade encantadora, cheia de cultura e lugares incríveis para visitar. Estar lá foi uma experiência realmente especial", disse Núbia.

Ao longo de sua trajetória, ela participou de programas icônicos da TV brasileira, como "Fantástico", da Globo, e "Domingo Legal", no extinto quadro "Banheira do Gugu". Núbia também foi uma das participantes do reality show "Casa dos Artistas", do SBT, e estampou mais de 18 capas de revistas masculinas.

"Olhar para trás e ver tudo o que conquistei me dá muito orgulho. Cada projeto, cada capa de revista, cada aparição na TV, tudo contribuiu para quem sou hoje. E ainda tenho muito a oferecer", concluiu Núbia.

A viagem também foi uma oportunidade para Núbia passear ao lado de seu noivo, o advogado Francisco Silva, com quem explorou novos destinos e criou memórias juntos.