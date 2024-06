Pagode e resenha: Evento "Nosso Domingo", de DaPaz, reúne grandes nomes da música e agita fim de semana carioca

Desde que idealizou o 'Nosso Domingo', em 2022, o cantor DaPaz tem transformado a roda de pagode em evento dominical de lei na Zona Sul do Rio. Realizado semanalmente no Parque Bar, a resenha já contou com a presença de grandes celebridades como Juliette, Valentina Bandeira, João Guilherme, além de palhinhas de Ludmilla, Pocah, Orochi e Mc Cabelinho.

Segundo o artista, a ideia de criar esse evento surgiu de sua paixão pelas rodas de samba e o clima único que elas proporcionam. "Sempre gostei muito dessa vibe da galera toda junta, todo mundo igual, curtindo a música e se divertindo sem se preocupar com nada. Eu queria que mais pessoas pudessem ter a oportunidade de vivenciar essa experiência, e por isso decidi abrir as portas para o público em geral. Desde o início, foi um evento feito pra galera se divertir, acredito que a expansão dele foi algo natural", afirma.

Com tantos nomes que já estiveram ao seu lado em cada semana, DaPaz conta que a seleção dos artistas é feita com muito cuidado e carinho. "Sempre procuro convidar pessoas que admiro e que acredito que vão agregar algo especial ao evento. Todos que passaram pelo palco, tenho máximo respeito são pessoas que estão em sintonia com o que o 'Nosso Domingo' representa. Hoje em dia, fico muito feliz com a proporção que o evento tem ganhado, e com a oportunidade que tenho de poder trazer grandes nomes da música para se apresentarem ao meu lado", diz.

Para DaPaz, o "Nosso Domingo" é mais do que um evento, é um projeto que tem como objetivo proporcionar um domingo especial para todos que participam. "Meu grande propósito é trazer essa resenha pra galera curtir, e fazer com que o domingo, dia que o pessoal tira para descansar e distrair, seja ainda mais especial para todos. É surreal pra mim, saber que as pessoas escolhem passar esse dia ao meu lado, junto com diversos nomes que me apoiam tanto. É uma honra poder estar presente na vida das pessoas dessa forma. Meu desejo é que o 'Nosso Domingo' cresça cada vez mais e reúna mais pessoas", declara.

Com mais de 40 milhões de streams e mais de 100 mil ouvintes mensais, o artista é hoje um dos nomes em ascensão do pagode. Atualmente, realizando mais de 20 shows por mês, o cantor se prepara para lançar seu primeiro DVD de pagode, que promete levar para todo o país o projeto sucesso dos domingos cariocas, com uma estética íntima e que explora sua potência artística.