Influenciadora relembra polêmica com Anitta ao xingá-la no Instagram

Na última terça-feira (04), a influenciadora e youtuber Morgana Santana, de 25 anos, participou do Vaca Cast, podcast apresentado pela youtuber Evelyn Regly. Natural de Santa Catarina, Morgana começou sua carreira na internet aos 12 anos, criando conteúdos de beleza e sobre o universo feminino. Ao longo de 14 anos de carreira, ela conquistou mais de 8 milhões de seguidores que acompanham sua vida e seu trabalho nas redes sociais.

Durante a entrevista, Morgana relembrou um episódio polêmico que a trouxe grande visibilidade em janeiro de 2021. Na ocasião, ela foi xingada pela cantora Anitta após enviar uma mensagem provocativa para a artista durante a gravação de um vídeo de desafios, onde mandava directs para celebridades.

"Naquela época que eu tinha uns 19 anos, fazia aqueles vídeos de desafio, lembra? Que era pra mandar direct pra famoso, eu mandei direct pra muitos famosos… Eu pensei ‘pessoa mais famosa que eu vou mandar mensagem é a Anitta, ela nunca vai me responder’… Eu mandei mensagem assim ‘você é uma péssima cantora’ porque eu ia usar na capa do vídeo pra poder tirar print, para ser tipo um clickbait assim né, pra chamar atenção fingindo que a Anitta me respondeu, na minha cabeça ela nunca ia me responde”, relembrou a influenciadora e completou:

“E ela respondeu, tá? Um tempinho depois já, e ela respondeu em inglês. E eu pedi desculpa pra ela, tudo, depois eu sei que ela fez stories falando ‘essa menina aí me xingando, não sei o que’, só que ela não mencionou meu nome, né? Aí o pessoal que é fã, começou a ir atrás. A Anitta é uma ótima cantora, né? Tanto é que ela levou o Brasil pra outro patamar".

O incidente foi amplamente divulgado pela mídia na época, e mesmo com a repercussão negativa inicial, Morgana não deixou de expressar sua admiração pela cantora. Ela destacou a importância de Anitta para a música brasileira e o impacto positivo que a artista teve ao levar o nome do país para um novo patamar no cenário internacional.