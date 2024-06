Leidy Elin elimina seis quilos após o BBB: "alimentação e saúde ficaram desequilibradas"

Uma das conquistas pessoais da trancista desde sua passagem pelo Big Brother Brasil foi a perda de peso de 6 quilos. Através de sua dedicacão em manter um estilo de vida saudável e comprometimento com seus planos de condicionamento físico e nutricão, ela conseguiu eliminar peso e transformar seu corpo, demonstrando sua determinacão e disciplina inabaláveis: “Cuidar no nosso corpo vai muito além de estética, é questão de saúde e de também de empoderamento. Dentro do programa a nossa saúde e alimentacão ficam desequilibradas, nós passamos por muita pressão e estresse”, ressalta.



Além de seus esforcos de condicionamento físico, Leidy também implementou uma rotina de cuidados com a pele, como parte de seu regime de cuidados pessoais. Ao cuidar da pele, ela pretende não só melhorar sua aparência física, mas também priorizar o autocuidado e o amor próprio, contribuindo para seu bem-estar geral.

A história de Leidy serve de inspiracão e empoderamento feminino. Ao priorizar seu bem-estar físico e mental, ela não apenas se transformou, mas também inspirou outras pessoas a priorizarem seus objetivos de saúde e condicionamento físico. “Nós, mulheres, precisamos nos colocar em primeiro lugar, nossa saúde importa e isso deve ir além da pressão estética que sofremos”, comenta a trancista. A jornada de Leidy é uma prova do poder da dedicacão e do autocuidado, provando que com comprometimento tudo é possível.