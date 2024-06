DJ Carol Favaro conquista indicação ao Prêmio Florida Line Up

A DJ Carol Favaro, uma figura marcante nas pistas de Orlando, conquistou o público fiel da cidade com suas festas vibrantes e energéticas. Reconhecida por sua habilidade inigualável para animar multidões, Carol agora celebra uma importante indicação ao prêmio Florida Line Up, um reconhecimento que destaca o talento e dedicação dos DJs, empresas e produtores de eventos na Flórida.

Em suas palavras, Carol expressou sua gratidão pela indicação: “Estou muito honrada por ser indicada ao prêmio Florida Line Up. Tenho me dedicado a fazer as maiores festas em Orlando, sempre buscando me destacar como DJ. Este reconhecimento pelo meu trabalho é extremamente gratificante.”

Sobre o Prêmio Florida Line Up

Reconhecendo o esforço e dedicação de DJs, empresas e produtores de eventos, o prêmio celebra mensalmente os destaques do cenário local.

A cada mês, são selecionados oito eventos e oito DJs que se destacaram. Através de enquetes nos stories, os seguidores que frequentam esses eventos votam em seus favoritos com base em suas experiências. Os três eventos e os três DJs mais votados recebem uma publicação especial, onde suas histórias e trajetórias são contadas, destacando seu trabalho e impacto na cena musical.

O objetivo do prêmio não é criar uma competição, mas sim enaltecer o trabalho incrível de cada um dos homenageados. Embora atualmente o prêmio seja uma homenagem simples na página do projeto, há grandes expectativas de que ele se torne algo ainda maior no futuro.

Com essa indicação, DJ Carol Favaro solidifica sua posição como uma das principais figuras da cena musical de Orlando, continuando a encantar e animar o público com suas performances memoráveis.