Com carisma e bom-humor, Kayky Bezerra conquista 1 milhão de seguidores

Com um sobrenome já conhecido e tendo como mãe uma das influenciadoras mais famosas do país, Kayky Bezerra segue os passos da advogada e se destaca no próprio perfil do Instagram.

Com 17 anos, o jovem já possui mais de 1 milhão de seguidores e planeja carreira promissora nas redes sociais.

Seu perfil é voltado para o entretenimento, mas também busca ajudar os seguidores financeiramente, além de divulgar sites que podem proporcionar uma renda extra. O dia a dia do jovem também é compartilhado, sempre com carisma e bom-humor.

Kayky é o filho do meio de Dra. Deolane Bezerra e diz ter tido um contato muito próximo com a mãe desde cedo. Ela também o inspira a seguir o caminho na internet e é o apoio que, por vezes, ele precisa para não desistir.

Além do bom número de seguidores, a página ainda coleciona mais de 500 mil visualizações, com participação direta do público em comentários, curtidas e marcações.

Em uma das últimas publicações, o influenciador divulgou junto com a tia, também advogada e influenciadora, Dayanne Bezerra, uma campanha e presenteou aos seguidores, com um carro e uma moto.

Kayky Bezerra conta que o seu principal objetivo é ajudar as pessoas pagando contas, compartilhando conselhos e inspirando. A generosidade é o caminho que ele pretende seguir, com a vontade de auxiliar cada vez mais, assim como contribuir para transformar a realidade das comunidades.