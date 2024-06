Sol Nascente receberá edição do Cultura Gamer com cursos gratuitos

De 17 a 28 de junho, o Sol Nascente será palco da 1a edição do Cultura Gamer, uma iniciativa pioneira promovida pelo Instituto Eleva. O projeto visa oferecer cursos gratuitos voltados para o universo dos jogos e do mundo digital, proporcionando aos moradores da região administrativa uma oportunidade única de capacitação e desenvolvimento profissional.

O Cultura Gamer oferece três opções de cursos gratuitos: um curso profissionalizante em E-Gamer, um curso técnico ou profissionalizante em Animação Digital, e um curso técnico ou profissionalizante em Jogos Digitais.

As aulas serão ministradas ao longo de 10 dias úteis, com uma carga horária de 4 horas diárias, distribuídas em 3 turnos. Cada turno será dedicado a um curso específico, permitindo que os alunos escolham até três cursos para participar, se assim desejarem. A infraestrutura do projeto permitirá a alocação de 50 alunos por curso, totalizando 150 alunos atendidos.

Além das aulas, todos os participantes receberão um kit lanche, um diferencial importante que visa garantir a participação e o bem-estar dos alunos, especialmente em uma região onde a oferta de alimentação gratuita pode ser um incentivo significativo.

O público-alvo do Cultura Gamer abrange todos os moradores do Sol Nascente que saibam ler, escrever e digitar, independentemente de idade ou nível socioeconômico. A iniciativa busca preparar a população local para os desafios do mercado de trabalho contemporâneo, que tem exigido novas capacidades e aprendizagens em áreas menos tradicionais da economia.

O cenário atual do emprego e do trabalho tem passado por grandes transformações devido ao avanço das tecnologias, que têm reduzido os postos de trabalho tradicionais. A economia criativa, inserida na chamada economia 4.0, destaca-se por necessitar de talentos humanos em funções criativas e de atendimento personalizado, áreas que ainda são pouco exploradas por escolas e universidades, especialmente no Distrito Federal. O Instituto Eleva, através do Cultura Gamer, visa preencher essa lacuna, capacitando a população local em setores estratégicos e inovadores, essenciais para o desenvolvimento econômico e social da região.

Para mais informações sobre o Cultura Gamer e inscrições, entre no link a seguir:

https://www.sympla.com.br/evento/cultura-gamer/2461418?share_id=copiarlink&referrer=l.in stagram.com

