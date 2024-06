Cristian Ribeiro atinge 100 mil no YouTube e recebe homenagem especial

Não é só no forronejo que ele está em ascensão, mas na plataforma de vídeos on-line também. O artista celebrou a atual conquista por meio de suas redes sociais

Cristian Ribeiro, que disponibilizou, no mês de março, o álbum "Tá Feito" e está rodando os quatro cantos do país com um novo show e mais um projeto musical, anunciou uma novidade para os fãs. É que, dias atrás, o piauiense chegou a 100 mil inscritos em seu canal oficial e ganhou uma placa de prata em alusão à marca.

Visivelmente emocionado, o dono do hit "Atende aí, Bebê" fez um post para dizer "muito obrigado" a todos os que acompanham a sua trajetória. "Fala, galerinha! Olha a surpresa do YouTube. Quero agradecer primeiramente a Deus, a cada um de vocês e à minha produtora AL Music por estar fazendo parte desse sonho maravilhoso", declarou.

Os seguidores, é claro, responderam à publicação deixando palavras de carinho ao cantor. "Parabéns, meu querido! O mundo é todo seu", disse um usuário identificado como Rafael Dias. "Nós 'Cristianetes' estamos muito felizes. Só sucesso!", emendou outra, chamada Amanda Sandes. Já a terceira, Dayanne Félix, destacou que Ribeiro sempre correu atrás dos objetivos e foi "merecedor".