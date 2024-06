Latino, Thullio Milionário e Dyamante DJ lançam 'O Balão Tá Queimando (Anarriê)'

Latino, Thullio Milionário e Dyamante DJ estão prontos para embalar as festas juninas com seu novo single "O Balão Tá Queimando (Anarriê)", disponível nas plataformas digitais nesta sexta-feira (07). O clipe, dirigido por Rodrigo Gola, estreia no YouTube do cantor Latino no mesmo dia, filmado no Centro de Tradições Nordestinas em São Paulo.

A produção contou com a participação especial de Narcisa Tamborindeguy e destaca a tradicional sanfona popular nas quadrilhas juninas. A música é uma recriação moderna de "Festa na Roça", composta por Mario Zan e Diogo Mulero, preservando suas raízes culturais.

Latino, conhecido por sua criatividade, traz essa obra clássica para uma linguagem atual, enquanto Thullio Milionário, famoso por "Dançar forró beijando" e "Casca de Bala", acrescenta sua autenticidade ao projeto. Dyamante DJ, com sua experiência nas rodas de funk cariocas, dá um toque moderno à música, prometendo sucesso nas pistas e nas redes.

"O Balão Tá Queimando (Anarriê)" não só celebra a cultura nordestina, mas também reflete a capacidade dos artistas de renovar e adaptar tradições, criando uma conexão entre gerações. Com essa colaboração, a música promete ser o destaque das festas juninas e um verdadeiro sucesso nacional.