Bell Marques ativa modo empresário e lança produtos de suplementação

Sinônimo de energia e vitalidade, Bell Marques empreende, mais uma vez, e lança empresa de suplementação “100% Você”. Inspirado na energia e estilo de vida saudável que o artista leva, a empresa traz como carro-chefe o revolucionário produto energético: Choco Energy. Suplemento inovador, o produto chega ao grande público na maior feira de suplementos da América Latina, NaturalTech 2024, que acontece de 12 a 15 de junho, em São Paulo.



Para abrilhantar ainda mais o evento, além do protagonista “Choco Energy”, o estande da marca conta com a presença especial do fundador Bell Marques, junto de personalidades e influenciadores notáveis como Rafa e Pipo Marques, Bela Falcone, Mari Gonzalez e Pati Guerra.



Com sua fórmula exclusiva, “Choco Energy” possui cafeína com tecnologia micro encapsulada, garantindo uma liberação gradual de energia, sem picos ou sensações de ansiedade, o que proporciona um efeito equilibrado e duradouro de bem-estar. Além disso, seus incríveis sabores de chocolate e baunilha tornam o produto perfeito para consumir com água quente ou gelada, bem como para criar deliciosas receitas.



Com baixo teor de calorias – menos do que os produtos concorrentes - o “Choco Energy” também oferece 10g de proteína na dose diária recomendada, promovendo não apenas energia, mas também saúde e hipertrofia muscular. Seu diferencial está na presença do Verisol, um colágeno especialmente indicado para a saúde da pele, cabelos e unhas. Além disso, o produto é zero açúcar e zero lactose, tornando-se perfeito para pessoas com restrições alimentares ou que desejam reduzir o consumo de açúcar.



“A 100% Você nasceu do meu desejo de oferecer produtos que promovam saúde e bem-estar, sem comprometer o sabor. Era algo que me incomodava muito eu não conseguir tomar outros produtos disponíveis no mercado, pois o gosto não me agradava. O Choco Energy é um suplemento que realmente faz a diferença na vida das pessoas, proporcionando energia e nutrição de forma deliciosa e saudável. Estamos ansiosos para compartilhar essa novidade na Naturaltech 2024”, declara Bell Marques.



A Naturaltech 2024 será uma oportunidade única para os visitantes experimentarem em primeira mão o poder e os benefícios do “Choco Energy”, bem como descobrir a gama completa de produtos oferecidos pela 100% Você.

Para mais informações sobre o “Choco Energy” e outros produtos da “100% Você”, acesse o site www.cemporcentovoce.com.