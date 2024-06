Rapper Uryel Rhander lança clipe de 'Golzin'

Uryel Rhander, talentoso rapper brasiliense, lança "Golzin", um tributo apaixonado aos clássicos automotivos que marcaram gerações. Conhecido por capturar a essência da cultura urbana brasiliense, Rhander mergulha nas vibrações nostálgicas do emblemático "Golzin", com batidas pulsantes e letras cativantes.

Em uma declaração, Rhander expressou sua paixão pela cultura automotiva: "Os carros clássicos têm uma energia única, uma história para contar. Ao escrever 'Golzin', eu quis capturar essa essência e transformá-la em música." O single demonstra seu talento versátil, unindo elementos da cultura pop com sua narrativa única, solidificando seu lugar na cena musical brasileira.

O videoclipe de "Golzin", dirigido por Guilherme Faro, foi totalmente gravado e editado no iPhone, destacando a alta qualidade de produção com recursos acessíveis. A obra prima captura a essência crua da música e da cultura automotiva, provando que a criatividade é a verdadeira chave para o impacto artístico.

Além disso, Uryel Rhander objetiva com a música o patrocínio de uma montadora de automóveis, visando fortalecer ainda mais a conexão entre sua música e a cultura automotiva. Com o apoio de uma montadora, seria possível levar sua arte para um público ainda maior. Com a música, Rhander também vislumbra parcerias com equipes de corrida e empresas de som automotivo, ampliando ainda mais sua influência e participação nesse universo.

Rhander também tem se destacado nas redes sociais, criando trends com carros clássicos que têm atraído grande atenção e engajamento. Com "Golzin" ganhando destaque nas paradas, os fãs de Uryel Rhander podem esperar mais surpresas emocionantes no horizonte. Com sua dedicação à inovação e sua paixão pela música, ele está pronto para continuar deixando sua marca na indústria, uma batida de cada vez. Para ouvir "Golzin" e outras músicas de Uryel, procure por "Rhander" no Spotify.