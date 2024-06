Sam Sabbá lança clipe do projeto autoral 'Lovers in the Night'

Nesta quarta-feira, 12 de junho, Dia dos Namorados, considerado o dia mais romântico do ano no Brasil, Sam Sabbá traz para os apaixonados um presente especial: o videoclipe de 'Lovers In The Night', em seu canal no YouTube.



Assista: https://www.youtube.com/watch?v=oUUUHIs89Gg

Este projeto audiovisual promete envolver os espectadores em uma experiência sensorial perfeita para a ocasião, proporcionando a trilha sonora ideal para encontros apaixonados neste Dia dos Namorados.

O single, disponível nas plataformas de música desde o dia 7, é o resultado de uma jornada criativa profunda e pessoal para Sabbá. Além de compor, o jovem também criou os arranjos no piano.

"O processo de composição foi como qualquer outro, caneta, folha e inspiração no cantar e no tocar. Já o piano é algo mais delicado, porém sempre começo por ele, na minha opinião, as melodias e a letra são as coisas mais difíceis de se fazer em uma música", diz.

Sobre o que o público pode esperar de 'Lovers In The Night', Sam cita uma frase que ouviu da cantora Amy Winehouse: "Se eu fizer uma pessoa esquecer os problemas por 3 minutos já valeu a pena".

O jovem não busca apenas o topo das paradas, mas sim criar composições que tenham um estilo particular, acreditando que há pessoas que se identificam com sua arte.



O diretor Guilherme Valente explicou o conceito do vídeo que foi gravado em São Paulo, na Intermezzo Escola de Música: “Como a canção tem um teor quente e fala sobre uma paixão intensa, a ideia era criar um visual elegante com reflexos, misturando o preto do piano com os tons vibrantes do fogo, e usamos o vermelho, uma cor mais intensa para dominar todo o cenário durante o refrão, pontuando de forma impactante e memorável”.

A direção de fotografia assinada por Saymon Sampaio tornou essa ideia possível, criando uma iluminação estética que simulava as nuances do fogo.

'Lovers In The Night' não apenas encanta, mas também cativa os corações, oferecendo uma experiência completa e memorável para todos os amantes da música e do romance.