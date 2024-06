Lauana Prado anuncia data de lançamento com Zé Neto e Cristiano

Vem hit por aí! A cantora Lauana Prado anunciou nesta quarta, dia 12, a data de lançamento da música “SOMBRA DESCONHECIDA”, feat com Zé Neto e Cristiano. A música é a primeira a ser lançada do DVD “Lauana Prado Transcende - Ao vivo Ibirapuera”, gravado no mês passado em São Paulo com mais de oito mil pessoas na plateia. Esse é o maior projeto da cantora que tem mais de 17 anos de carreira.

“SOMBRA DESCONHECIDA” chega nas plataformas de áudio dia 20, às 21h e o clipe do show especial estará disponível no dia 21, às 11h no canal do Youtube da Lauana. Em seu instagram, Lauana publicou:

“Hoje anunciamos uma nova fase na minha história. Uma nova fase em que eu me entrego como nunca. Fiz um ensaio de fotos dos sonhos, e que com o tempo vou compartilhando tudo com vcs. Não tem como ser diferente, vamos transcender JUNTOS! E assim, também anuncio o lançamento da primeira faixa do meu mais novo álbum Transcende, a ‘SOMBRA DESCONHECIDA’, que conta com a participação dos meus amigos @zenetoecristiano e estará disponível dia 20/6, em todas as plataformas de áudio. Espero que vocês gostem. É sobre mim, mas é pra vocês”.

A novidade foi anunciada nas redes sociais junto com fotos inéditas da cantora, produzidas em um ensaio que marca esse novo momento em sua carreira. O look que ressalta a boa forma da artista, que tem se tornado inspiração de vida saudável, é assinado pelo Stylist Erick Maia e o fotógrafo Thiago Bruno.