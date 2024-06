Bukassa Kabengele prestigia a pré-estreia de 'O Jogo que Mudou a História'

A série original da Globoplay, "O Jogo que Mudou a História", faz a sua estreia na plataforma na quinta-feira (13), prometendo uma trama intensa baseada em fatos reais que abordam o surgimento das facções criminosas no Rio de Janeiro.

O elenco composto por nomes como o renomado ator Bukassa Kabengele, que interpreta o personagem Rosevan, também conhecido como Mestre, marcou presença na pré-estreia em um clima de total confraternização.

No trabalho realizado ao lado de colegas como Break, Cinara Leal, Thaissa Carvalho, Babu Santana, Jonathan Azevedo, Ravel Andrade, Vanessa Giácomo, Talita Younan, Raphael Logam e Pedro Wagner, Bukassa Kabengele apresenta suas reflexões sobre a importância da obra, destacando-a não apenas como uma série de ação, mas também como uma narrativa que carrega a poesia da complexidade humana, provocando reflexões profundas.

Além disso, Bukassa Kabengele, reconhecido como um ator multifacetado, fez seu retorno ao cenário musical com o lançamento recente de "Brilho da Noite". A música disponível nas principais plataformas digitais e acompanhada de um videoclipe, é distribuída pelo selo independente Templo Musik em parceria com a agregadora Believe Music.

O conceito por trás de o "Brilho da Noite" surgiu de uma conversa inspirada entre Bukassa e seu amigo Baioky, durante uma noite boêmia. Eles discutiram sobre a importância de viver o presente de forma plena, ganhando força para enfrentar a vida com otimismo, e essa ideia permeia toda a essência da música, celebrando a vida e a necessidade de viver cada momento com intensidade.

Além de seu envolvimento na música, Bukassa Kabengele está imerso em projetos televisivos e streaming de grande destaque. Ele está confirmado para integrar o elenco da próxima novela das 21h de João Emanuel Carneiro, “Mania de Você”, e também faz parte do elenco da série "O Jogo que Mudou a História" da Globoplay, uma produção inspirada em fatos reais que retrata o surgimento das facções do narcotráfico no Rio de Janeiro dos anos 70.

Bukassa Kabengele, nascido na Bélgica e com uma trajetória multicultural, viveu no Congo antes de chegar ao Brasil aos dez anos. Após uma temporada em Natal, no Rio Grande do Norte, localizada em São Paulo, onde desenvolveu sua carreira tanto nas telas quanto nos palcos.

Com mais de 25 anos de carreira musical, Bukassa acompanhou artistas renomados como Marisa Monte e Elba Ramalho em turnês internacionais. Suas influências musicais incluem nomes como Gilberto Gil, Tim Maia, Michael Jackson, Stevie Wonder e Cassiano. Na década de 90, fez parte da banda Skowa Máfia e lançou seu primeiro CD autoral, "Quero Viver", em 2000. Em 2005, gravou um álbum na França, destacando-se a música "Mutoto", que alcançou a marca de mais de 200 mil cópias vendidas em apenas seis meses.

Além de sua carreira solo, Bukassa Kabengele colaborou com diversos artistas, como Marcelo Yuka, Leandro Lehart e Baioky, com quem lançou recentemente faixas como "Alto Astral", "Hey Man" e "Brilho da Noite".

No cinema, Bukassa Kabengele também se destacou, tendo recebido o prêmio de melhor ator no Festival de San Sebastián em 2019 por sua atuação no filme "Pacificado", que também foi agraciado com a Concha de Ouro de melhor filme. Este reconhecimento coroa uma trajetória marcada pelo talento e pelas emoções tanto nas artes cênicas quanto na música.