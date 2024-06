Dupla Vitor e Luan faz show no Arraiá da Ceasa com entrada gratuita

O Arraiá da Ceasa 2024 será de muita música e comidas típicas no estacionamento da Ceasa (SIA, trecho 10, 5-PAV B3). A festa com entrada gratuita acontece no dia 13 de Julho, a partir das 17h.

Vitor e Luan serão atração principal.

A dupla está no mercado sertanejo desde 2017, com o lançamento do primeiro álbum, “Destino Traçado”. Desde então, os artistas conquistaram espaço e já colecionam participações com grandes artistas como MC Gui, Henrique & Juliano e Marília Mendonça. No Spotify, são mais de dois milhões de ouvintes mensais.

A dupla Rick e Rangel completam o line-up da festa.



ARRAIÁ DA CEASA

Além de música a festa contará com

barraquinhas com comidas típicas, brinquedoteca e muita diversão.



Serviço:

Arraiá da Ceasa

Quando: Sábado 13 de Julho

Onde: Estacionamento da CEASA-DF/ SIA Sul

Horário: 17h

Entrada gratuita com doação de 1kg de alimento.

Classificação: Livre