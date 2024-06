Famosos com o mesmo rosto: Veja quem são

Cara de um, focinho do outro! Nascidos de barrigas diferentes, mas com a fisionomia idêntica, tão parecidos que a ciência não consegue explicar! No mundo dos famosos as semelhanças entre algumas celebridades estão dando o que falar.

São artistas nacionais e internacionais que ganharam as plataformas digitais, e a colunista Mariana Morais trouxe para você, amado leitor, alguns "irmãos" nascidos, não só de barrigas diferentes, mas de países diferentes. Como é o caso da funkeira Walesca Popozuda e a comediante norte-americana Lisa Kudrow.

Além disso, algumas celebridades são tão parecidas que poderiam ser facilmente confundidas como irmãos gêmeos perdidos. Um bom exemplo para citarmos aqui é o da atriz Mariana Ximenes e o apresentador Tiago Leifert.

De Bruna Marquezine à Michelle Bolsonaro, veja alguns exemplos que trouxemos para te deixar de boca aberta e evidenciar ainda mais o ditado popular que diz: "Cada pessoa tem sete sósias espalhados pelo mundo". Segue galeria de fotos abaixo: