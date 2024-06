Vicente Alvite celebra papel em "A Rainha da Pérsia"

Vicente Alvite, de 8 anos, ganhou destaque após sua atuação na novela "Travessia" em 2023, onde interpretou o carismático personagem Tonho. Agora, o jovem ator está conquistando novos horizontes com seu papel na série "A Rainha da Pérsia", da Record.

Na nova produção, Vicente interpreta Esdras na infância, com o personagem adulto sendo vivido pelo ator Hall Mendes. As primeiras cenas da série foram gravadas em Marrakesh, no Marrocos, onde Vicente teve a oportunidade de trabalhar em um cenário internacional.

Além de "Travessia", Vicente também atuou na série "Reis", outra produção da Record, e demonstrou seu talento no teatro, participando do musical "EscolinhaZinha do Professor Raimundo". Ele também atuou nos filmes "Um Natal Cheio de Graça" e "Nos Trilhos da Aventura".