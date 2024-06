Carolina Diniz celebra o aniversário de 6 anos da filha

Na última quinta-feira (13), o buffet Diversão em Arte foi palco de uma festa para comemorar o sexto aniversário de Gigi, filha da Teacher dos Famosos, Carolina Diniz. Com o tema "Mundo da Gigi", a celebração foi organizada por Mariana Vázquez, especialista em eventos personalizados.

Mariana Vázquez, responsável pela organização da festa, compartilha: "Carolina me procurou três meses atrás pedindo um orçamento para fazer a festa para sua filha mais nova, que queria uma festa de blogueira, de youtuber. Eu sugeri: que tal fazermos uma festa do Mundo da Gigi? A festa teria tudo que a Gigi gosta: blogueiras, youtubers e qualquer outra coisa que ela curte. Desenvolvemos uma festa totalmente personalizada, com uma identidade visual única. Inclusive, desenhamos uma bonequinha que representa a Gigi, com o mesmo rostinho."

A decoração do evento foi planejada para refletir os gostos e a personalidade da aniversariante. "Tudo foi personalizado, desde os tons até os detalhes com o rostinho da Gigi. Tivemos algodão doce com a carinha dela. A festa foi planejada para ser perfeita, refletindo como ela se vê, como uma pequena famosa", adiciona Mariana.

A festa "Mundo da Gigi" incluiu várias atividades interativas para entreter as crianças. "Gigi é bem blogueirinha, antenada em tudo, e comunicativa, assim como a Carol. Pensando nisso, organizamos várias oficinas: slime, camarim para as crianças se arrumarem, e muitas outras atrações", destaca Mariana.

Carolina Diniz, mãe de Gigi, também expressou sua satisfação com a festa: "Ver a Gigi tão feliz e realizada em seu aniversário foi emocionante. A Mariana conseguiu captar exatamente o que minha filha queria e transformou isso em realidade. Cada detalhe foi pensado com muito carinho, e o resultado não poderia ter sido melhor. Gigi se sentiu uma verdadeira estrela, e isso não tem preço."