Banda QuatroK lança videoclipe da música "Finge Que Me Adora"

A banda QuatroK acaba de lançar o aguardado videoclipe "Finge Que Me Adora", marcando um momento especial na carreira do grupo. Com uma letra autoral de Théo Medon e inspirada em uma composição de Chico Buarque, a música conta a história de um rapaz carismático e querido que é apaixonado por uma menina que não o valoriza, enquanto a mãe dela é uma grande fã dele.

O clipe, que se passa durante uma competição de futebol, foi produzido pela Sarça Filmes e gravado em um resort em Atibaia, no interior de São Paulo. A atriz Manu Blear interpreta a menina que o protagonista tenta conquistar, Lais Franca faz o papel da sogra, e Sthefany Alves também participa do elenco. O vídeo conta com convidados especiais como Gabriel Miller, João Pedro Delfino e Léo Bonadio. Assista: https://www.youtube.com/watch?v=CkZL9s3ZVvY

Autor da canção, Théo Medon se diz empolgado com o novo lançamento. "’Finge Que Me Adora’ é uma música muito especial para mim. Foi uma das primeiras que escrevi e uma de nossas primeiras como banda. Desde que ela foi feita, a galera curtiu muito por essa vibe divertida que traz.

Tanto na letra, quanto na melodia. É uma música perfeita para ouvir num churrasco com os amigos, por exemplo. Espero que todos gostem, pois foi feita com muito carinho, empenho e dedicação", entrega.

Guitarrista e vocalista, Henrique Bonadio comentou sobre a experiência ao lado dos amigos. "É uma música extremamente divertida e gostosa de gravar. Acho que a gente conseguiu passar isso para o resultado final! Eu estou muito feliz com o rumo que a música tomou e tenho certeza que vai agradar a muitos ouvidos", diz ele, que é apoiado pelo vocalista Pedro Miranda. "O processo foi muito maneiro, a gente se diverte muito fazendo essas músicas e espera que converse com o público da nossa idade. Estou muito feliz pelo resultado", completa Pedro.

O baterista Lucca Omura destacou o clima de diversão durante a gravação. "Para mim, gravar 'Finge Que Me Adora' foi muito divertido. A música tem uma pegada diferente de 'Lobo Mau (Vilão)', nosso primeiro single, e traz uma vibe mais animada e dançante. E esta vez foi ainda mais especial, porque foi a primeira música que eu gravei voz com letra", conta.

Com uma combinação de talento, empenho e uma vibe contagiante, a música e o videoclipe de "Finge Que Me Adora" prometem conquistar os fãs e novos ouvintes, celebrando o carisma e a musicalidade envolvente da QuatroK.