Latino faz show para mais de 5 Mil Pessoas em Floripa

O cantor Latino realizou um show no P12 de Jurerê Internacional em Florianópolis no último fim de semana, marcando seu retorno à cidade após seis anos. O evento, parte da festa "Feijoada do Cacau", organizada pelo colunista Cacau Menezes, teve ingressos esgotados e atraiu mais de 5 mil pessoas.

Latino apresentou um repertório com seus principais sucessos, atendendo à expectativa do público presente. "Foi incrível voltar a Floripa e sentir toda essa energia e carinho do público. Estou muito feliz com o sucesso do show e com a recepção calorosa que tive", afirmou o cantor.

O evento "Feijoada do Cacau" é conhecido na cidade e contou com a presença de diversos convidados. A realização no P12 reforça a posição do local como um dos principais espaços de eventos em Jurerê Internacional.