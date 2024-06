Ator Julio Rocha e esposa iniciam processo de jejum de telas com filhos

Nesta segunda-feira, 17, a influenciadora Karoline Kleine, esposa de Julio Rocha, mostrou nas redes sociais que o filho Eduardo, de 4 anos, estava tentando impedi-la de sair de casa. Tudo porque ele e o irmão, José, de 5 anos, foram obrigados pelos pais a iniciar um processo de jejum de telas.

"Dudu, me deixa sair", disse ela. "Não, só vou deixar você sair quando você me deixar ver desenho", respondeu o menino. "Mas eu preciso fazer pilates", seguiu ela. "Só vai sair quando deixar eu ver desenho", continuou a criança tentando convencer.

Segundo pesquisa realizada em 13 capitais pelo Ministério da Saúde e pela Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, um terço das crianças brasileiras de até 5 anos ficam mais de duas horas em telas diariamente.

Karol conta que os filhos estão há quatro dias em um jejum de telas. Ela tentou, inicialmente, uma redução, mas que não deu muito certo.

"Tive uma grande demanda de trabalho nos últimos meses e fiquei sem minha rede de apoio. Faz 15 dias que notei que estava liberando as telas de uma maneira excessiva. Comecei a notar comportamentos mais inadequados das crianças e comecei a reduzir. Nessa redução das telas, eles começaram a ligar a tv sozinhos e trocar os desenhos sozinhos. E tive que iniciar o jejum total de telas. Faz 4 dias que iniciei", conta.

A influenciadora diz que os meninos não gostam da imposição, mas ela e o marido já perceberam os benefícios. "Não estão curtindo, acabam reclamando bastante. Mas notamos que os comportamentos desafiadores melhoraram muito", destaca.

Karoline comenta que, antes do jejum, José e Eduardo já não podiam ficar em telas por quanto tempo queriam. "Na nossa rotina eles sempre puderam assistir desenho na agora que acordam antes de ir para a escola e no final do dia antes de ir para o banho. Em cada um desses momentos, somente 30 minutos", finaliza.