Lucas Pretti fala sobre mensagem do seu novo trabalho: "Uma reflexão sobre o desejo universal de ser compreendido e amado"

O cantor e ator Lucas Pretti, que costuma explorar questões emocionais em suas composições, está prestes a lançar mais um trabalho musical. Com sua sensibilidade característica, o mineiro mergulha nas complexidades dos relacionamentos modernos, abordando temas como vulnerabilidade, solidão emocional e a busca por amor e compreensão genuínos. No mês dos namorados, sua nova música oferece uma profunda reflexão sobre o desejo universal de conexão e pertencimento.

“Garoto Invisível” é uma composição que mergulha nas complexidades emocionais dos relacionamentos contemporâneos, explorando temas como a vulnerabilidade e a responsabilidade afetiva. A letra da música aborda de forma sensível a sensação de se sentir invisível em momentos cruciais de uma relação, refletindo a experiência comum do “ghosting”, termo popular entre os jovens para descrever o ato de desaparecer sem explicações em um relacionamento.

Lucas compartilha sua visão sobre a música: "Essa canção é uma reflexão profunda sobre a solidão emocional e o desejo universal de ser compreendido e amado. Ela narra a história de um relacionamento onde um dos envolvidos se torna invisível quando confrontado com a possibilidade de um compromisso mais profundo, uma realidade reconhecida por muitos. A melodia cativante complementa a temática, criando uma experiência que ressoa com as experiências do público”, comenta.

No mês em que é comemorado o Dia dos Namorados, o novo trabalho de Lucas ganha ainda mais significado, já que por muitas vezes essa data especial ressalta as emoções e desafios dos relacionamentos. A música convida os ouvintes a refletirem sobre a importância da comunicação e da presença emocional nas relações amorosas, destacando a necessidade de reconhecimento e conexão genuína entre os parceiros. Ao combinar uma sonoridade envolvente com letras que mergulham nas complexidades dos relacionamentos, Lucas Pretti espera que “Garoto Invisível” seja uma experiência auditiva cativante, e também uma reflexão profunda sobre as experiências que as pessoas enfrentam em algum momento da vida.