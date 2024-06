Theo Rúbia estreia lançamentos de novo DVD em parceria inédita com Cassiane

O single 'Peregrino' de Theo Rúbia e Cassiane, lançado em 18 de junho, dá início a uma série de lançamentos com canções inéditas gravadas em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, em uma noite inesquecível. Single e clipe disponíveis em todas as plataformas digitais.

Em seu novo DVD, Theo Rúbia apresenta canções com variados estilos musicais que passeiam pelo worship, o rock e canções de celebração, como: 'Peregrino', 'Vou Prover o Maná', 'Ninguém Pode Parar', entre outras composições inéditas.

A gravação foi realizada no dia 9 de maio, e contou com as participações especiais de Fernandinho e Cassiane, além da presença de grande público que intensificou a adoração, tornando o momento ainda mais especial.

Composta por Priscilla de Paula, o single 'Peregrino' traz uma profunda reflexão sobre a vida dos filhos de Deus nessa terra e reforça que a morada final dos servos de Deus é a eternidade junto ao pai e aos anjos.

A letra traz ainda um alerta à igreja do Senhor. Para interpretar a bela composição, Theo Rúbia convidou a pastora e cantora Cassiane, um dos renomados nomes da música cristã nacional, que cheia de unção e domínio vocal abrilhantou o dueto.