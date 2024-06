Helena Quintella será neta de Lília Cabral no filme "A Lista"

Helena Quintella, de apenas 11 anos, já possui um currículo impressionante com participações em novelas bíblicas como “Jesus” e “Gênesis”, produzidas pela Record TV. Fez sua estreia na Globoplay com uma participação especial na série “Os Outros”, ao lado de um grande elenco que inclui Adriana Esteves e Drica Moraes.

Na série criada por Lucas Paraizo, autor de “Sob Pressão”, Helena interpreta a filha de Jojol (Mariana Cysne), que deseja comprar o apartamento da personagem Cibele (Adriana Esteves). Entre campanhas publicitárias e muitos estudos, ela volta para a Globo para interpretar Beta, neta de Lília Cabral e filha de Letícia Colin, no filme "A Lista", uma produção original da Globoplay, marcando sua estreia no cinema.

Helena é uma jovem atriz de Maceió que divide seu tempo entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Seu talento natural e sua dedicação constante ao aperfeiçoamento artístico destacam-na na indústria do entretenimento. Desde muito cedo, ela demonstrou uma notável habilidade para atuar, o que a levou a ser escolhida para papéis importantes em produções de renome.

Além de sua atuação em televisão e cinema, Helena também brilha nos palcos. No teatro, já atuou no musical “A Christmas Carol” e, em 2024, estará no elenco de “Matilda”. Sua paixão pelo teatro e pela atuação é evidente em cada novo projeto que assume.

A talentosa Helena se compromete com seus papéis e está sempre em busca de melhorar suas habilidades. "Estou sempre buscando me aperfeiçoar e aprender cada vez mais, fazendo aulas de teatro, participando de workshops e cursos. Amo o que faço!", diz a jovem atriz.

Seguindo os passos de outros talentos alagoanos como Geovanna Pitel e Ed Gama, Helena representa a riqueza de talentos que Alagoas tem a oferecer. Sua trajetória promissora é um testemunho de seu talento inato e de sua incansável dedicação, tornando-a uma jovem estrela em ascensão na indústria do entretenimento brasileiro.