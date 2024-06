Gabi Malaquias grava música gospel em parceria com César Menotti & Fabiano

Recentemente, Gabi Malaquias, nova aposta da música gospel, colaborou com a dupla sertaneja César Menotti & Fabiano em uma nova gravação. Essa colaboração é um exemplo de como diferentes gêneros musicais podem se unir para criar algo único e significativo. Detalhes sobre a música e data de lançamento, e o contexto da colaboração, ainda podem surgir à medida que mais informações são divulgadas.

A produção de 'Calma Filho' foi realizada pela Produtora do Marcos Roberto, um renomado produtor que já ganhou 3 Grammys. Essa colaboração entre a cantora gospel e a dupla sertaneja traz uma fusão interessante de estilos musicais, destacando-se pela mensagem de conforto e fé que a música transmite.

A dupla sertaneja César Menotti e Fabiano já fez mais um experimento com a música gospel. Os cantores gravaram a música ‘Tá Chorando Por Quê?’, que ficou famosa com o grupo Preto no Branco.

Em outras ocasiões, os irmãos já haviam regravado canções conhecidas do cenário religioso, como foi o caso de ‘Porque Ele Vive’, ‘Erguei As Mãos’, ‘Presença’ e ‘Segura Na Mão de Deus’.