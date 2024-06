Davi Kneip e Mari Fernandez lançam o MTG "Página de Ex"

Davi Kneip e DJ Danny Albuquerque lançam nesta sexta-feira (21) em todas as plataformas de áudio o MTG de "Página de EX", que carrega os vocais de Mari Fernandez.

A canção une o funk com o forró da Mari Fernandez. A letra fala sobre um ex que tenta um remember. O DJ e cantor está empolgado com o lançamento.

"A expectativa é bem alta nesse MTG Juntamos a grandiosidade de Mari Fernandez com o toque de BH do Davi Kneip e Danny Albuquerque (da Kneip Produtora) pra fazer o MTG da “Página de Ex” que está viral e crescendo cada vez mais no chart", diz Davi.

MTG, sigla que se refere à “montagem”, ganhou popularidade em Belo Horizonte e rapidamente se espalhou pelo Brasil, com singles que viralizaram.

Davi é um dos representantes do funk de BH, que ganha cada vez mais destaque na cena musical nacional. Ele já possui diversos hits, como "SentaDONA" e números expressivos no Youtube e nas plataformas de áudio.