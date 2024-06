Banda Rastapé se apresenta no Arraiá Universitário Uniceplac no Gama

O estacionamento do Estádio Bezerrão no Gama vai se transformar no Arraiá Universitário Uniceplac nos dias 21 e 22 de Julho. Com entrada gratuita mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, a festa promete a maior praça gastronômica com comidas típicas e shows com a Banda Rastapé, Wilian e Marlon, Zé Lucas, DJ Geovana e muito mais.

SERVIÇO

Arraiá Universitário

Quando: 21 e 22 de Julho

Onde: Estacionamento do Estádio Bezerrão no Gama/DF

Horário: 20h

Entrada gratuita mediante doação de 1kg de alimento não perecível.

Classificação Livre.