Eliezer de Tarsis comemora apresentação no 'Maior São João do Mundo': "Incrível"

Eliezer de Tarsis fez história em Campina Grande, atraindo um público de mais de 30 mil pessoas em Campina Grande ao lado de Deive Leonardo, a apresentação do cantor aconteceu no chamado Maior São João do Mundo, no Parque do Povo.

Após o evento, o artista comemorou o sucesso e falou sobre como foi participar deste momento: "Participar desse evento sem dúvidas foi um marco em nossa caminhada. Falar e cantar sobre fé amor e esperança traz para nós um significado ainda maior ao que vivemos em Campina Grande no maior são João do mundo. Aos organizadores que abriram as portas meu agradecimento. Nunca me esquecerei desse dia pois cada oportunidade que temos na vida agradecemos ao senhor por tudo".

"Sobre cantar: foi incrível! A energia e o calor do povo do nordeste é diferente. Quando vi já estava no meio do povo e de verdade queria continuar ali kkk foi um noite incrível. Obrigado Deus, obrigado Campina Grande, obrigado nordestinos", completou.

Conhecido por suas músicas e frases poderosas e transformadoras, Eliezer levou cantou músicas de esperança e renovação para os corações de milhares de espectadores, que estão tradicionalmente acostumados a frequentar o espaço para festas, quadrilhas e shows. O repertório foi composto por sucessos como “Ninguém Explica Deus” e “Dependente”, além de novas canções.

O projeto ao vivo marca ainda um novo ciclo na carreira do cantor que assinou recentemente com a Double Global Company, selo da gravadora Sony Music.