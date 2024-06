Tierry confirma fim do namoro com Mikaelly Amorim: "só deixou coisa boa"

Chegou ao fim! O cantor Tierry, de 34 anos, confirmou com exclusividade à coluna que o seu relacionamento com a estudante de direito, Mikaely Amorim, de 24 anos, chegou ao fim. O ex-casal estava junto desde abril do ano passado.

De acordo com fontes próximas ao artista, o relacionamento com a jovem estava balançado e chegou ao fim. Procurado pela coluna Mariana Morais, o cantor confirmou a informação: "Sim, a gente decidiu seguir como amigos, mas que o futuro a Deus pertence", disse ele.

O cantor ainda revelou a causa da separação: "Realmente, a questão da distância foi fundamental e os compromissos de trabalho e estudos estavam aumentando esses espaços. Decidimos nos dar esse tempo para nos priorizar e concluir nossos objetivos individuais" explicou ele.

Contudo, Tierry demonstrou que o término foi 'amigável' e desejou coisas boas a ex. "Que ela só deixou coisa boa e é uma menina muito especial", revelou ele alimentando a expectativa de um possível retorno.

Vale lembrar que o ex-casal se conheceu após inúmeras investidas do sertanejo via direct do Instagram. Durante uma entrevista a baiana revelou que as investidas foram sendo inovadas até que a também influencer decidiu aceitar o convite. "Ele mandou várias mensagens no direct. Me chamou para jantar e foi inovando nas cantadas. Me chamou para ver um filme... Aceitei e foi assim que nos conhecemos”, disse ela.