Em turnê na europa, Treyce faz cliques sensuais em frente a torre Eiffel: "Exalto o funk e levo a minha música por todos os lugares"

A turnê de Treyce começou no último dia 21, na Alemanha. A jovem passará por Lisboa, 27, Luxemburgo, 29, e seguirá no próximo mês para Madrid, Portimão e Algarve. “Viver a experiência dessa turnê tem sido maravilhoso. Visitar tantos países exaltando o funk e levando a minha música por todos esses lugares é muito importante. Ver pessoas de diferentes nacionalidades cantando então, é ainda mais animador”, declara.

A cantora fez uma parada em Paris, onde fez fotos sensuais em frente à Torre Eiffel. Carioca, ela levou um pedaço do Rio para a cidade francesa, pois escolheu um biquíni vermelho que chamou a atenção dos passantes. A funkeira optou por usar botas brancas de canos longos e completou a cena segurando balões de coração que celebram o romantismo da região: “Paris é a cidade do amor e isso tem tudo a ver com o que eu canto”, disse.

Dona do hit “Lovezinho”, Treyce alcançou a 1ª posição no Top 50 Viral Brasil e a 7ª posição do Top Viral Mundo do Spotify com a música. Através dela, a funkeira se tornou um dos destaques do Carnaval 2023. Além disso, a versão autorizada de “Umbrella” da Rihanna cantada pela jovem alcançou quase um milhão de reproduções no YouTube. Treyce viralizou na no TikTok aos 15 anos e desde então tem ganhado cada vez mais público. Nas redes sociais, ela possui mais de um milhão de seguidores.