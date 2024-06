Lívia Andrade celebra aniversário em grande estilo

Após comemorar seu 41º aniversário na última quinta-feira na Rede Globo, no Rio de Janeiro, a carismática apresentadora do "Domingão do Huck", Lívia Andrade, prolongou as celebrações do novo ano durante o fim de semana em Urubici, em Santa Catarina.



A festa com tema “Lívia em Urubici das Maravilhas” continuou na noite de sábado, com evento intimista e exclusivo, contando com a presença de poucos convidados, entre eles o namorado Marcos Araújo e amigos próximos, incluindo Neymar pai. O evento, com tema junino, teve como destaque a decoração exuberante repleta de rosas, harmonizando perfeitamente com o look escolhido pela aniversariante.

A animação da noite ficou por conta de um DJ, enquanto os convidados desfrutaram de uma seleção de produtos típicos da região, como os renomados vinhos e espumantes de altitude da Serra Catarinense. A atmosfera acolhedora foi complementada por uma pequena fogueira, proporcionando um ambiente ainda mais aconchegante e especial.

“Foi uma noite memorável, ao lado de poucos e bons amigos.

Grata a Deus por mais um ano e feliz com as conquistas”, completa Livia.

Em tempo: o local da festa faz parte de terras que, em breve, Marcos Araújo fará um empreendimento imobiliário.