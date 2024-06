O jogador de futebol Anderson Talisca, que também é conhecido como "Spark" no mundo da música, lançou com grande sucesso seu novo single, "Medusa", no Rio de Janeiro.

"Medusa", um trap com elementos de pop e rap, é a mais nova aposta do artista e já está disponível em todas as plataformas digitais. O lançamento foi realizado em um dos cartões postais mais famosos do Rio de Janeiro, aos pés do Cristo Redentor, e contou com a presença de diversos fãs e amigos de Talisca.

"Anderson Talisca é um talento não só em campo, mas também nos palcos", afirma o Dr. Estevam. "Seu amor pelos gramados e pela música demonstra a essência da cultura brasileira. Como advogado, me sinto honrado de vivenciar a parte jurídica deste projeto e parabenizo a Nine Four Records e ao Fenômeno "Spark" por este grande sucesso."

O lançamento de "Medusa" marca uma nova fase na carreira musical de Anderson Talisca, que segue investindo cada vez mais neste ramo. O artista já tem outros projetos em andamento e promete surpreender seus fãs com novas músicas em breve.