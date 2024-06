Evento gratuito vai celebrar o dia mundial do rock em Brasília

O dia 13 de julho é reconhecido no Brasil como o Dia Mundial do Rock. E a capital federal vai celebrar em grande estilo nos dias 12, 13 e 14 de Julho com o evento “Dia Mundial do Rock Brasília” no estacionamento 02 do Parque da Cidade, com entrada gratuita.

Reunindo bandas icônicas, feira de artesanato, encontro de carros antigos e motociclistas e praça de alimentação. O evento tem a realização do Instituto AECEC e apoio da Secretaria de Turismo do Distrito Federal.

Shows com Biquini, Camisa de Vênus, Matanza Ritual, Piano Rock com Glaucio Cristelo, Rock Beats, Plebe Rude e muitas outras, prometem uma verdadeira maratona de rock para todas as gerações!

Os ingressos já estão disponíveis para ser retirados através do site Sympla.

SERVIÇO



Dia Mundial do Rock Brasília

Quando: 12, 13 e 14 de julho

Onde: Estacionamento 02 do Parque da Cidade.

Horário: a partir das 14h

Ingressos: Entrada gratuita

Link para retirada:

https://www.sympla.com.br/evento/dia-mundial-do-rock-brasilia/2524748?referrer=l.instagram.com