Geni gera conflitos em A Grande Conquista 2 e filho sai em defesa da participante

Geni voltou a incomodar alguns participantes do reality 'A Grande Conquista 2', com suas atitudes. Acontece que, na noite desta quarta-feira (26), Any voltou a criticar a colega de confinamento e Geni teve um desentendimento com Fernando, o que aumentou ainda mais as tensões dentro da casa. Por conta disso, após o episódio, Fernando Grohalski, filho de Geni, saiu em defesa da mãe.

Fernando Grohalski declarou que as críticas feitas à sua mãe são uma forma de ataque que se aproveita da personalidade mansa de Geni. Ele explicou que Fernando, ao confrontar sua mãe, sabe que ela não corresponderá de forma violenta e agressiva. Além disso, Grohalski acredita que essa diferença na forma de argumentação é utilizada como uma vantagem pelo outro participante.

"Eu acho que o Fernando só fica rebatendo a minha mãe porque ele sabe que, quando a ataca, ela não tem argumentos de violência ou de briga. Então ele a ataca porque ela tem argumentos mais leves," disse Grohalski. "É o que acontece. Quando ela vai brigar ou discutir com alguém, seus argumentos são mais leves, não tão pesados quanto os dele. Ele gosta de xingar, de ir para cima e gritar. Gosta de crescer para cima dos outros, principalmente dela, porque sabe que ela é mais de boa."