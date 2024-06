A atriz Antonella Dez, que se destacou na novela "A Infância de Romeu e Julieta", lança canal no Youtube

A atriz mirim Antonella Dez, que se destacou na novela "A Infância de Romeu e Julieta" (SBT) no papel de Fedê, agora apresenta seu mais recente projeto: o canal no YouTube @AntonellaDez.

O conteúdo é vibrante e cuidadosamente produzido, com segmentos estruturados em uma abordagem completamente voltada para o público infantil.

O objetivo é conectar-se com as crianças, abordando temas que mais as interessam, como brincadeiras entre amigos, atividades de "Faça você mesmo" e segmentos como "Antonella e Caramella", que traz diversas aventuras, e rotinas diárias para entreter o público, ou suas estrelinhas (como ela se refere aos seus seguidores).

“Minha ideia para o canal é criar uma ligação direta com meu público, ter liberdade para fazer o que eu gosto, poder expressar minha criatividade e compartilhar a realidade do meu dia-a-dia”, conta Antonella.

Seu mais recente vídeo traz a temática das festas juninas, ensinando as crianças a montarem um look estiloso para participar dos festejos.

Além disso, um dos pontos altos é o quadro "Lição de Casa", para ajudar as crianças com deveres de casa de forma mais lúdica, didática e divertida.

Com toda energia e bom astral que acompanham as crianças, Antonella comenta o que vem pela frente no seu canal:

“Vamos fazer mini novelinhas, desafios, brincadeiras, unboxing de diversos brinquedos, viagens e até mesmo Making Of de clipes, ensaios, eventos, e muito mais.”

O canal "Antonella Dez" não é apenas uma fonte de diversão, mas também um compromisso com valores que muitas vezes são esquecidos, como a importância das amizades verdadeiras, brincadeiras ao ar livre, o respeito pelos outros e pelos animais.