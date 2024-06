Enaldinho, Luccas Neto, Mundo Bita e outros juntos no Kidzhouse, 1º festival infantil do Brasil

Já imaginou levar seu filho pequeno em um festival? O que parecia difícil agora pode ser realizado. De 19 a 21 de julho, durante as férias escolares, vai acontecer o Kidzhouse Festival, no Espaço ARCA, na Vila Leopoldina, em São Paulo.

O festival é todo dedicado aos pequenos e grandes nomes do entretenimento infantil, como Enaldinho, Galinha Pintadinha, Luccas Neto, Mãe Musical, Mundo Bita, Bob Zoom, Turma da Mônica, Bolofofos entre outros, estão no line-up.

“O Kidzhouse Festival é um sonho de adultos apaixonados por festivais que sonhavam em levar essa energia mágica para os seus filhos. Quando o tempo passa e os filhos chegam, o foco vira outro, mas, no fundo, a alma festeira segue viva dentro de cada pai e mãe. Imagina reviver as experiências de um grande festival, mas dessa vez, com a família toda presente?", conta Guilherme Alf, CEO da Kidzhouse Co.

A partir desse propósito foi criado o festival que será o “meu primeiro festival”. A casa dos sonhos foi pensada nos mínimos detalhes para receber bem os pequenos e as famílias, despertando o espírito dos festivais já logo ali na infância.

Grandes nomes do entretenimento infantil já confirmaram sua presença no line-up.

Além das atrações no line up, estarão espalhados pelo espaço ARCA, os personagens mais queridos pelas crianças: Patrulha Canina, Bob Esponja e Patrick, Dora, Hello Kitty, Turma da Bola, Gabby (da Casa Mágica da Gabby),e Gato de Botas, entre outros.

O Kidzhouse Festival também terá uma área super completa de brincadeiras com piscina de bolinhas, jogos, atividades de pais e filhos, oficinas de pinturas e slime.

E para mais comodidade dos pais e pequenos, o festival terá praça de alimentação com muitas opções, áreas de descanso, sala de amamentação, espaço sensorial para crianças autistas e loja de brinquedos.

Por trás desse projeto grandioso estão as agências Kidzhouse Co e Dromedário, que trazem consigo toda a expertise e criatividade necessárias para proporcionar essa experiência única e inovadora para crianças e pais. Também apoiam o evento as marcas Toddynho, Ana Maria, Polenguinho e DreamWorks.

Os ingressos para o Kidzhouse Festival estão disponíveis no site www.guichelive.combr

Sobre Kidzhouse

Data: 19 a 21 de julho

Local: São Paulo - Espaço ARCA - Av. Manuel Bandeira, 360 - Vila Leopoldina

Ingressos: https://www.guichelive.com.br/

Redes Sociais

https://kidzhousefestival.com.br/

- Instagram: @kidzhousefestival

- Facebook: /kidzhousefestival

- Tiktok: @kidzhousefestival