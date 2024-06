Fernanda Retes sobe aos palcos para cantar Cidade Negra ao vivo

Fernanda Retes, após se aventurar como DJ e mostrar seu talento ao comandar as carrapetas, agora se lança como cantora. Mais uma vez, ela demonstra ser uma verdadeira amante das artes, destacando-se como uma artista completa e multifacetada.

No último fim de semana, Fernanda subiu ao palco pela primeira vez para cantar ao vivo a música "Onde Você Mora" da banda Cidade Negra. Este evento foi o showcase do Centro Musical Antônio Adolfo, uma ocasião especial organizada pela instituição para destacar o talento e o progresso dos seus alunos. Durante o evento, os estudantes têm a oportunidade de se apresentar ao vivo, demonstrando as habilidades musicais desenvolvidas nas aulas. As apresentações englobam uma variedade de gêneros musicais e instrumentos, refletindo a diversidade do ensino oferecido pela escola.

Fernanda Retes, essa mineirinha, vem conquistando mais espaço em tudo a que se propõe a fazer e o faz com maestria. No palco, ela reafirmou seu compromisso e paixão pela música através de uma performance memorável. "Foi lindo demais! Meu primeiro "showcase" pela escola de música Antonio Adolfo quero agradecer em especial minha professora de canto Carol Saboya, que é maravilhosa", disse Fernanda, emocionada.