KVSH e CERES se juntam em nova colaboração para tratar de complexidades dos sentimentos humanos

Após o lançamento de “Party All Time” em maio de 2024, a parceria entre KVSH e CERES retorna com mais um hit. “Ressaca de Amor”, faixa desenvolvida para tratar das complexidades dos sentimentos humanos, chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (28).

A música surgiu após uma reflexão de KVSH acerca das emoções geradas pelo amor que, segundo o artista, podem ser comparadas a uma ressaca. Para ele, assim como o corpo sofre as consequências de uma noite de festa, as dores da paixão geram um efeito similar no coração.

Por isso, o DJ utilizou o Brazilian House, movimento cultural no qual é pioneiro, para transmitir os sentimentos de dor e esperança utilizando sons orgânicos que trazem a natureza e a profundidade dos sentimentos.

Após iniciar a composição de “Ressaca do Amor” em um writing camp, KVSH contou com o auxílio de CERES para finalizar a faixa. A cantora baseou a letra em experiências pessoais, facilitando a identificação dos ouvintes e aumentando a autenticidade da obra.

Visando criar também um ambiente favorável para os fãs, os artistas entendem que a faixa é a trilha sonora perfeita para uma viagem de carro. A combinação dos versos de CERES e a instrumentalidade de KVSH faz com que este som case perfeitamente com momentos de reflexão e liberdade.

PARCERIA ENTRE KVSH E CERES

“Ressaca de Amor” não é a primeira parceria entre KVSH e CERES. Em maio de 2024, os artistas se uniram com DISORDER para a composição da faixa “Party All The Time”. O hit já conta com mais de 400 mil reproduções no Spotify e alcançou o topo da Beatport Bass House.

Além disso, os músicos são sócios na Lemon Drops Records. O lançamento da nova música marcará o retorno da gravadora após pouco mais de um mês.