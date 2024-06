Tati Zaqui passa por transformação para casamento de amiga em em Orlando

Recentemente, a cantora e influenciadora Tati Zaqui teve a oportunidade de experimentar a técnica de maquiagem "Pele Blindada" em Orlando, sob os cuidados de Priscilla Penteado, uma das beauty specialists brasileiras mais conhecidas da cidade.

Priscilla declarou: "Tati linda! Maquiei para um casamento muito especial de uma amiga muito querida! Tati optou por uma make natural beauty, onde temos uma pele leve, porém muito bem trabalhada, cílios apenas no final dos olhos trazendo elevação do olhar, acabamento com iluminação para ter aquele glow e, sim! A make foi blindada para garantir toda emoção da cerimônia".

Com um visual natural, Tati Zaqui estava pronta para celebrar este momento especial com uma maquiagem que resistiu às emoções da cerimônia, garantindo um look impecável do início ao fim.