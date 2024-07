Ex-Casa dos Artistas, Marcelo Mathias vence Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu

Marcelo Mathias foi campeão na categoria Master 5, na categoria Master 5, peso meio-pesado (até 86kg) no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, pela CBJJE. A competição aconteceu neste sábado (28), no Ginásio Mauro Silva, no Ibirapuera, em São Paulo.

Ele lutou na modalidade " NoGi" , que é a luta de Jiu-Jitsu sem kimono. Venceu as duas lutas com bom desempenho, mostrando uma técnica refinada e um ótimo condicionamento físico. "Hoje estou muito feliz, não pela conquista do campeonato, mas por ainda poder fazer o que amo, que é lutar jiu-jitsu", disse Mathias

O atleta é também campeão sulamericano 2024, Campeão Panamericano 2023 , Vice-campeão Mundial 2023 todos pela CBJJE.