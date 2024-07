Mary Silvestre brilha na Semana de Moda de Paris

“Estou muito emocionada e honrada por participar da Semana de Alta-Costura de Paris pela primeira vez. As tendências de beleza desta temporada foram incrivelmente inspiradoras. Desde os delicados adornos florais até os ousados delineados, cada look foi cuidadosamente elaborado para fazer toda a diferença”, declarou Mary.

A Semana de Alta-Costura de Paris é conhecida por ditar as tendências globais de moda e beleza, e Mary Silvestre não deixou de notar a importância crescente da imagem e da moda no mundo atual. “É incrível ver como a moda e a imagem se tornaram tão importantes quanto as qualidades técnicas no mundo de hoje. Estou ansiosa para absorver todas essas inspirações e aplicá-las nas minhas futuras produções”, acrescentou.

Entre as inúmeras casas de moda apresentando suas coleções, Mary destacou o trabalho excepcional da Ashi Studio. Fundada em 2007 pelo designer Mohammed Ashi, a casa de moda é conhecida por suas criações elaboradas e dramáticas, que frequentemente apresentam silhuetas esculturais, drapeados intricados e bordados sofisticados. “Preciso destacar o trabalho excepcional da Ashi Studio. Suas criações são verdadeiras obras de arte, com uma atenção aos detalhes e um estilo arquitetônico que realmente se destacam. A maneira como eles combinam tecidos luxuosos com silhuetas esculturais é simplesmente inspiradora. É um privilégio testemunhar a inovação e a elegância que a Ashi Studio traz para a moda”, afirmou Mary.

Ashi Studio tem conquistado um seguimento internacional e suas peças são frequentemente vistas em tapetes vermelhos e eventos de moda de destaque. Com suas criações luxuosas e estilo inconfundível, a marca continua a redefinir os padrões da alta-costura.

Mary Silvestre encerrou sua experiência na semana de moda com grande expectativa para o futuro. “Mal posso esperar para ver mais de suas criações deslumbrantes no futuro”, concluiu ela, evidenciando seu entusiasmo em continuar acompanhando a evolução da moda e incorporando essas influências em seu próprio trabalho.