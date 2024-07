Com forte tempestade, Thiago Aquino finaliza de forma triunfal agenda de São João na Bahia

Encerrando com chave de ouro o mês de junho, em que cumpriu uma extensa agenda de shows por todo o Nordeste, Thiago Aquino foi o responsável por fechar as festividades em Simões Filho, cidade na região metropolitana de Salvador, neste domingo (30). Com forte chuva, já passava das 3h da madrugada quando Thiago subiu ao palco do “Arraiá das Viúvas”, realizado na Praça Ernesto Simões, e levou ao público baiano um show inesquecível com gostinho de despedida do São João. Mesmo com tempestade, mais de 25 mil pessoas ficaram até o último momento para presenciar o show enérgico do fenômeno do arrocha.

Thiago embalou todo o período junino com seu repertório conhecido como “o mais gostoso do Brasil”, incluindo grandes hits como “Ligação Covarde”, “Casamento Cancelado”, “Cuidado”, “Lua” e “Dejavu”. Somente na Bahia, 16 cidades receberam o cantor neste mês, como Salvador, Paripe, Candeal e Pojuca.

O artista feirense, que acumula mais de um bilhão e meio de streams nas plataformas, é sempre presença marcante nos principais festejos nordestinos. Atualmente, trabalha o 8º volume da série 'Só Pedrada', trazendo o melhor do arrocha repleto de paixão e sofrência.