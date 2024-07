MC GH do 7, do hit ‘Let’s Go 4’, celebra carreira e defende ostentação como superação

O cenário musical do funk tem um novo destaque: MC GH do 7, apadrinhado por MC Ryan SP, uma de suas maiores referências musicais. Com hits que conquistaram o público, MC GH do 7 vem ganhando cada vez mais força e notoriedade.

Em sua discografia, MC GH do 7 possui músicas que já se tornaram verdadeiros sucessos. "Let’s Go 4", considerada o hit do verão deste ano, é um exemplo disso. Além dela, canções como "Diz aí Qual o Plano?" e "Ritmista 10" também fazem parte do seu repertório. Colaborações com artistas como MC Luck, MC Daniel e o próprio MC Ryan SP consolidam ainda mais sua carreira.

Defensor da ostentação como forma de superação, MC GH do 7 acredita que mostrar conquistas materiais é uma maneira de celebrar as vitórias daqueles que vieram da periferia. Em pouco mais de um ano, o funkeiro já adquiriu um carro avaliado em R$ 1,5 milhão e uma mansão de R$ 3 milhões. "Moleques já sofreram bastante e, hoje, poder conquistar as coisas que a gente quer, o melhor que temos, os carros de luxo... Conheço o Ryan desde pequeno. Eu não tinha nada, sempre sonhava com isso, mas nunca imaginava que a gente ia ter tudo isso, com carrão, usando corrente, usando ouro", refletiu.

Além das suas próprias conquistas, MC GH do 7 também celebra o sucesso do amigo e mentor, MC Ryan SP. Ele compartilhou um momento especial em que recebeu uma dedeira de ouro no valor de R$ 40 mil como presente. "Ele chegou e falou: 'De presente para você, irmão. Tá merecendo, acertando música'. Ele dá vários presentes para mim... tênis caro, roupa cara", contou.

Sobre sua trajetória, MC GH do 7 expressou sua gratidão e realização: “Estou cada dia mais realizado com tudo que está acontecendo na minha vida. Agradeço a Deus e também ao Ryan, por acreditar em mim, e todo mundo que apoia, curte o meu som”.

O sucesso de MC GH do 7 não é apenas uma vitória pessoal, mas também uma inspiração para muitos jovens que sonham em transformar suas vidas através da música e da superação das adversidades.