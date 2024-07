Miguel Soares, o Ian de A Infância de Romeu e Julieta, celebra seus 13 anos cercado de amigos e familiares

Após o sucesso em "A Infância de Romeu e Julieta", Miguel Soares reuniu parte do elenco para comemorar seu aniversário de 13 anos no Buffet Estrelato Kids em Osasco. A celebração ocorreu no início da noite de domingo, 30 de junho, dia em que Miguel completa 13 anos.

Com quase 2 anos de convivência, compartilhando gravações, ensaios e muitas aventuras, o domingo dessa galerinha foi animado. Miguel reuniu não apenas seus amigos de cena, mas também familiares e amigos próximos para celebrar essa data tão especial. E, diga-se de passagem, “especial em dose dupla” – há 13 anos Miguel Soares divide este dia com seu pai, Felipe Braz, que também faz aniversário em 30 de junho.

Durante a festa, a alegria e diversão rolaram soltas. A pista de dança e os brinquedos agitaram os convidados, e até os adultos entraram na dança e se divertiram muito.

Entre os convidados estavam Matheus Ueta, Miguel Ângelo, Bárbara Cruz, Gabriel Miller, Samuel Estevam, Arlyane Carvalho, Zaira Harue e Jolie. Além disso, a festa contou com a presença de Wallentina Bonfim e Isabelly Carvalho, da próxima novela do SBT, "A Caverna Encantada". Miguel aproveitou muito a festa ao lado de seus amigos, dançando em uma pista com uma playlist animada escolhida por ele. A decoração foi inspirada em "Harry Potter", uma das séries favoritas do ator.

“Parabéns, Guel! Que seu ano seja muito feliz, com muita saúde, aprendizados e realizações! Que o Senhor te proteja em tudo que fizer, e que Ele seja sempre o centro da sua vida e carreira. Feliz dia! Te amo para sempre”, declarou Hellen Soares, mãe do ator. “Ah! Parabéns, Guel! Te amo demais. Conte com a sua família; estamos aqui com você e por você”, declarou Felipe Braz, pai do ator.

O ator agora vai aproveitar o período de férias escolares para descansar, passar mais tempo com a família e amigos. Mas a vida de ator não para, e em breve teremos novidades para todos que admiram e acompanham o trabalho desse jovem talento.