Primeira protagonista brasileira a estrelar produção internacional da Disney, Isabela Souza prepara debut nas telenovelas

Acumulando personagens centrais, anteriormente em "Disney Bia" e agora em “A Caverna Encantada”, do SBT, a atriz também tem entre seus próximos lançamentos duas séries para o streaming de Mickey Mouse: “Uma Garota Comum” e “Amor da Minha Vida”



Foto: Edu Rodrigues/Dker Studio

Desde sua estreia no cenário artístico, Isabela Souza vem construindo uma carreira de sucesso, com bases bem estabelecidas tanto na América do Sul quanto na Europa. Inicialmente conhecida como a protagonista da série "Bia", que recentemente completou 5 anos desde seu lançamento e é uma das maiores produções musicais da Disney Latam (América Latina), a artista agora se prepara para conquistar uma nova frente em seu país natal.

A atriz foi selecionada para um dos personagens centrais de "A Caverna Encantada", próxima novela do SBT com assinatura de Íris Abravanel. Com estreia marcada para o dia 29 de julho, a trama traz Isabela no papel de Pilar, uma professora que remete à icônica Helena de "Carrossel", clássico da mesma emissora, e que terá uma porção de cenas divertidas com o personagem de Miguel Coelho, com quem estabelece uma relação de gato e rato.

Já habituada ao streaming, tendo gravado apenas no ano passado duas obras destinadas ao formato, sendo elas "Uma Garota Comum" no Disney+, onde dará vida a Victoria, sua primeira antagonista, e também "Amor da Minha Vida" no Star+, Isabela esteve pela primeira vez nos bastidores de uma novela brasileira.

“Foi uma transição muito interessante! Tem sido uma experiência única, tenho aprendido muito nos bastidores. Estou muito animada para ver como o público vai receber a obra e a Pilar! Imagino que será delicioso e gratificante ver todo o esforço e o trabalho lindo de toda a equipe e do elenco nesse espaço especial, que é a TV”, conta a atriz.

Multitalentosa, outra veia artística de Isabela pode ser vista também no YouTube e nos aplicativos de música. Ela empresta sua voz à Jasmine nas versões em espanhol e português da música "Speechless" ("Callar"/"Ninguém Me Cala"), do live-action de Aladdin, e à primeira princesa latina da Disney, Elena de Avalor, na canção "Minha Vez". Além de cantora, Isa, como é carinhosamente chamada pelos fãs, também toca piano e violão e é fluente em inglês e espanhol.