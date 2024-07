Miguel Galhardo, de Terra e Paixão, celebra 13º Aniversário com Festa Temática do Vasco

O tema escolhido para a festa foi o Vasco, time de coração de Miguel. A decoração trouxe as cores e símbolos do clube, criando um ambiente repleto de referências ao time. Balões e um bolo decorado com o escudo do Vasco, fornecido pela WSbolos, fizeram parte da celebração, demonstrando a paixão do jovem ator pelo futebol.



Diversão e Atividades

O evento foi marcado por muita diversão, com diversas atividades como futebol, futebol de sabão, organizado pela Nynna Brinquedos RJ, e vôlei. O buffet foi de churrasco, organizado pela Gaúcho Eventos, garantindo que todos se deliciassem com comidas saborosas. A música ficou por conta do DJ Léo Carvalho, que animou a festa do início ao fim.

Presença de Colegas e Amigos

Entre os colegas e amigos da arte que marcaram presença na festa estavam Valentina Melleu, Thales Miranda, Theo Almeida, Fred Garcia, Arthur Policardo, Caíque Ivo, Fernanda Retes, Letícia Herdina, Luisa Herdina e Manuela Pacheco.

Conquistas na Carreira

Miguel Galhardo, um ator talentoso, recentemente viveu uma de suas grandes conquistas na TV ao interpretar Augusto, um dos personagens criados por Walcyr Carrasco na novela "Terra e Paixão", exibida no horário nobre da Rede Globo. No teatro, Miguel esteve na peça "Arlequim, Servo de Dois Amos", da autora Christina Bithencourt, onde também se destacou.

Celebração Inesquecível

A fotógrafa Ceci de Andrade registrou todos os momentos especiais, capturando a alegria e as boas memórias desse dia inesquecível. Miguel, conhecido por seus papéis em novelas, aproveitou a ocasião para estar ao lado de pessoas queridas e celebrar mais um ano de vida.

Um Dia para Recordar

O aniversário de Miguel Galhardo foi pura diversão, refletindo a união e o carinho de todos os que participaram desse momento especial. A celebração ficará marcada na vida do jovem ator e de todos os presentes, sendo um verdadeiro sucesso. "A festa foi muito legal e muito divertida, foi ótimo me divertir e comemorar meus 13 anos do melhor jeito," disse Miguel. "Tenho vários projetos por aí, peça de teatro, filme e outros trabalhos. Novidades em breve!