Lauana Prado ataca de empresária e dirige dupla de backing vocais

Lauana Prado não para! Depois de aparecer no ranking das músicas mais tocadas no primeiro semestre deste ano nas rádios do país, com o sucesso da regravação de "Escrito nas Estrelas", ela agora se arrisca na carreira de empresária. A cantora dirige nesta quarta-feira (3), em São Paulo, a gravação do DVD da dupla Cristinas, backing vocais da artista.

As irmãs Cristina Tavares Teles e Josiele Tavares Teles vão cantar 14 músicas inéditas e contarão com participações especiais da própria Lauana Prado, do cantor Hugo Henrique e da dupla Julia & Rafaela, nomes de peso no cenário sertanejo atual. A primeira música de relevância da dupla foi a canção “Sofrimento Líquido”, gravada em 2023, ao lado de Lauana Prado.

A gravação será na Casa Arraia, em São Paulo, e é fechada para convidados.

Sobre as Cristinas:

Formada no final de 2016 e início de 2017, a dupla fez seus primeiros shows em bares locais de Teófilo Otoni e Itaipé, em Minas Gerais. Dos barzinhos aos grandes palcos. Cristinas estavam cantando em um casamento no mesmo hotel onde estava hospedada a cantora e compositora sertaneja Lauana Prado, que se preparava para o seu show em Minas. Ao se encantar com a cantoria, a artista desceu até o casamento onde Cristinas estavam fazendo um show e, desde então, se tornou madrinha da dupla. As duas cantoras também trabalham como backing vocais de Lauana Prado, para que possam acompanhar o ritmo das apresentações e acumularem mais experiência para sua carreira artística.