Crescimento de 233% nas buscas por 'Divertidamente' de maio para junho e o Efeito da Reprise na Globo

A nova pesquisa da Tunad, empresa de Inteligência de Mídia, revela o impacto da campanha do filme “Divertida Mente” e também o impacto que a re exibição do filme pela Globo teve no interesse do público. Em apenas um mês, de maio a junho, as buscas pelo filme saltaram 233% no Google, um indicativo claro do renovado entusiasmo dos espectadores pelo filme. Este fenômeno coincidiu com o sucesso estrondoso do filme nas bilheterias globais, onde "Divertida Mente 2" ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão (aproximadamente R$ 5,5 bilhões) em menos de três semanas após seu lançamento, estabelecendo um novo recorde de velocidade para filmes de animação na história do cinema, conforme dados divulgados pela Walt Disney Co.

O estudo focou na análise do volume de buscas no Google pelos filmes "Divertida Mente" e "Divertida Mente 2" e comparou o crescimento nas buscas entre os meses de maio e até 21 de junho, um dia após a estreia do segundo filme. Além disso, o impacto da retransmissão do primeiro filme na Rede Globo nas buscas pela franquia também foi avaliado, destacando como eventos de mídia podem influenciar o interesse do público.

Na primeira análise, observa-se um aumento de 233% nas buscas no Google pela franquia "Divertida Mente" de maio para junho (até o dia 21). Em números absolutos, as buscas subiram de 352.601 em maio para 1.175.649 em junho. É importante notar que essa comparação considera o mês inteiro de maio em contraste com apenas os primeiros 21 dias de junho, ressaltando ainda mais o impacto positivo e significativo da estreia.

Analisando o desempenho das buscas semanais durante o mês de junho, destaca-se um pico notável na semana do lançamento (15 a 21 de junho). As buscas se mantiveram relativamente estáveis nas duas primeiras semanas, com 379.084 e 379.196 buscas, respectivamente. No entanto, na semana do lançamento, houve um aumento significativo de 31%, atingindo 500.077 buscas.

Além disso, houve um impacto considerável nas buscas no momento da reprise do filme "Divertida Mente" na Globo no dia 07 de Junho. Comparando os períodos de 1h30 antes e durante a exibição do filme, observa-se um aumento substancial nas buscas. Para "Divertida Mente", as buscas aumentaram de 264 para 786 durante a exibição. Para "Divertida Mente 2", as buscas subiram de 3.321 para 6.712. Esses dados demonstram que a transmissão do filme na TV gerou um aumento significativo no interesse do público, refletido nas buscas online pela franquia.

A alta variação de 233% nas buscas de maio para junho demonstra que o filme "Divertida Mente" teve uma grande procura, evidenciando a eficácia das estratégias de promoção e lançamento para capturar o interesse do público. Além disso, a análise mostra que a estratégia de reprisar o primeiro filme na Globo foi extremamente eficiente para impulsionar as buscas online pela franquia, podendo ser uma boa estratégia de marketing para outras franquias.

“Este marco não apenas sublinha a qualidade e o apelo contínuo do filme, mas também demonstra o poder de uma exibição televisiva na amplificação do interesse e na interação do público com conteúdo cinematográfico”, Cesar Sponchiado, CEO da Tunad.

Para acessar ao estudo, basta clicar em: https://bit.ly/4cFSnaI

*Como é realizado o estudo?+

A Tunad possui uma equipe de auditoria e um sistema de captura de sinal dos canais da TV aberta e PayTV. O sistema desenvolvido pela Tunad consegue identificar o momento de início dos comerciais e faz a classificação automática via audio-matching com uma equipe de auditoria fazendo a conferência final para a validação dos resultados. Hoje, auditamos para as pesquisas os canais de TV Aberta de São Paulo, Araçatuba, Bauru, Campinas, Curitiba, Itapetininga, Jaú, São José do Rio Preto. E os canais de PayTV: AXN, Cartoon Network, CNN Brasil, Discovery Channel, Discovery H&H,Discovery Kids,ESPN2,ESPN4, ESPN Brasil, Fox/Star, FX ,Globo News,GNT,Megapix, Multishow, National Geographic, Sony, SporTV, TNT, Universal, Viva, Warner Channel. A partir do momento que uma inserção é identificada nas praças auditadas, se ela for ao ar em um emissora monitorada, será identificada a inserção. Atualmente, a Tunad monitora mais de 170 canais.



Além disso, a plataforma da Tunad consegue utilizar esses dados para fazer um cruzamento para identificar se esse anúncios tiveram impactos em algum KPI específico. Um dos KPIs que a Tunad tem integração são as buscas no Google. A Tunad possui uma API que irá carregar minuto a minuto as palavras-chave que são cadastradas na plataforma. Com esses dados a plataforma irá traçar uma média pela busca pela palavra-chave cadastrada 5 minutos antes de cada uma das identificações dos anúncios, e traçar uma projeção 10 minutos depois das inserções de quanto se teria de buscas sem os anúncios, e isso chamamos de baseline. Após isso, comparamos essa projeção com o valor real de buscas, tudo aquilo que sobressai esse baseline gerado chamamos de Uplift, sendo a principal métrica que utilizamos para avaliar se um anúncio teve ou não impacto no

KPI.