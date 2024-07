Prestes a lançar single em parceria com Melody, Davi Kneip enaltece cantora: 'Muito talentosa'

Recentemente, Melody e Davi Kneip agitaram as redes sociais ao compartilharem um trecho do MTG de 'Stupid Cupid', intitulado 'Cupido Gostoso'.

O que poucos sabem, porém, é que os cantores também tem um outro single no forno: 'Livramento', e que deverá ser lançado em breve.

O artistas já planejavam fazer uma parceria há cerca de dois anos, desde o lançamento do hit 'SentaDONA'. Agora, Davi fala um pouco mais sobre a parceira: "Eu conheci a Melody há muitos anos. Desde a época de SentaDona, a gente está pra fazer uma música. Só que a gente não achava a música. Aí, consequentemente, a gente achou duas músicas. Uma delas se chama Livramento".

"Depois que a gente gravou o clipe, no dia seguinte, a Bella, que é irmã dela, me chamou pra ir na casa dela para produzir umas músicas pra ela. Aí lá a gente descobriu outra música em parceria com o DJ Luan Gomes e fizemos mais um hit", complementa.

Além disso, Davi aproveita para rasgar elogios a Melody e também a Bella Angel, irmã da cantora, que estará com eles em 'Cupido Gostoso': "Eu acho a Melody muito talentosa, muito mesmo, tanto ela quanto a Bela. São meninas que cantam muito bem, tem muita criatividade e uma boa estratégia. O pai delas também tem muita influência nisso. Então, eu admiro muito o trabalho delas, tudo que elas fazem".