Rainha de bateria da Porto da Pedra, Andrea de Andrade celebra aniversário com festão no Rio

Rainha de bateria da Porto da Pedra, Andrea de Andrade, fez um festão luxuoso nesta sexta-feira (5) para celebrar seus 38 anos. A influenciadora comemorou a ocasião especial ao lado do marido, César Thadeu, do filho, Rinaldo Andrade, da família e amigos em uma casa de festas na Ilha da Gigóia, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Entre os convidados estavam o mestre de bateria, do qual a aniversariante brilha à frente, Pablo, e o presidente da escola de São Gonçalo, Fabrício Montibelo. A festa teve muitos comes e bebes e até atrações musicais.

Andrea volta a ocupar o posto de rainha de bateria no carnaval carioca depois de 13 anos. Ela foi rainha de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel até 2011. E ocupou o mesmo cargo na Império Casa Verde, em São Paulo. Além disso, é musa da Vila Isabel desde 2012.